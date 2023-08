per Mail teilen

Nach dem Unwetter kommt ab Freitag in Rheinland-Pfalz die große Hitze zurück. Es bleibt trocken und das Thermometer steigt auf Werte zwischen 27 Grad in der Hohen Eifel und 33 Grad an der Weinstraße. Die schweißtreibenden Temperaturen werden dann bis nächste Woche bleiben.