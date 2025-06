Eine Hitzewelle wird uns die nächsten beiden Tage beschäftigen, so SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke. Hohe Temperaturen und unwetterartige Gewitter werden erwartet. Am Freitag können 35 Grad, am Samstag sogar bis zu 37 Grad erreicht werden. Am Sonntag wird es dann schon wieder etwas kühler, ab Montag auch trockener.