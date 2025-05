Wetter für Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Christi Himmelfahrt beginnt mit dichten Wolkenfeldern. Etwas Sonnenschein gibt es am Rhein entlang. Im Laufe des Nachmittags lockere es von Süden her etwas mehr auf, sagt SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert. Es wird 18 bis 22 Grad warm. Auch am Freitag bleibt es trocken und es wird etwas sonniger und wärmer.

Am Samstag folgen im Norden des Landes neue Schauer und Gewitter. Am ehesten sonnig ist es im Süden und die Höchstwerte liegen dort bei 30 Grad. Am Sonntag regnet es vor allem im Osten und Südosten und es wird etwas kühler.