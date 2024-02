Nach den dichten Wolkenfeldern am Mittwoch und vereinzeltem Regen bleibt das Wetter auch am Donnerstag weiter mild. Der Donnerstagmorgen bringt Temperaturen zwischen 7 bis 10 Grad. Am Vormittag ist in der Eifel und im Westerwald mit Schauern und wenig Sonne zu rechnen, mittags steigen die Temperaturen am Rhein auf bis zu 16 Grad an. In der Nacht auf Freitag gibt es dichte Wolkenfelder mit vereinzelten Regenschauern im Norden bei Koblenz, am Samstag zieht kühlere Luft nach Rheinland-Pfalz.