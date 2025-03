Einen sehr sonnigen Freitag kündigt Claudia Kleinert in der Wetterschau am Donnerstagabend an. Erst am späten Nachmittag tauchen ein paar dichtere Wolken auf. Die Temperaturen steigen auf frühlingshafte 15 bis 19 Grad. Am Wochenende wird es wechselhafter und kühler. Regional ist dann auch Regen dabei. Also: den Freitag genießen.