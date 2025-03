Am Dienstag bleibt es bei dem etwas wechselhaften Wetter in Rheinland-Pfalz. Dazu wird es ein wenig kühler. Der Vormittag beginnt mit Werten zwischen 2 und 8 Grad. In der Südpfalz gibt es noch sonnige Abschnitte. Von Nordwesten her ziehen aber dichtere Wolken heran. Die Höchsttemperaturen liegen im Tagesverlauf bei 17 Grad. Am Mittwoch ändert sich nicht viel. Für Donnerstag und Freitag erwartet Wetterexpertin Claudia Kleinert dann wieder viel Sonnenschein.