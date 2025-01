Nach einer nicht mehr ganz so kalten Nacht wie zuletzt beginnt der Mittwoch mit dichten Nebel- und Hochnebelfeldern. Im Westerwald besteht Glättegefahr durch Sprühregen. Auch im Tagesverlauf gibt es kaum Chance auf Sonne. Es bleibt stark bewölkt. Die Temperaturen steigen auf 2 bis 5 Grad. In den folgenden Tagen bestehe wieder mehr Aussicht auf Sonnenschein, so Claudia Kleinert in der Wetterschau am Dienstagabend.