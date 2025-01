Leichter Sprühregen kann in der Früh auf gefrorenem Boden noch zu gefährlicher Glätte führen, warnt Claudia Kleinert in ihrer Wettervorhersage am Sonntagabend. Der Montag beginnt ansonsten mit Nebel und Hochnebel. Und auch der weitere Tag bleibt trüb bei Höchstwerten von minus ein bis drei Grad. An Silvester gibt es im Süden ein wenig Sonne und ab Neujahr wird es milder und häufiger nass.