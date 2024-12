Es bleibt bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt und somit frostfrei. Es können sich aber Nebelfelder bilden. Die Sonne bleibt am 1. Weihnachtsfeiertag annähernd ohne Chance, sagt Stefan Laps in der Wetterschau an Heiligabend. Die Temperaturen erreichen 7 Grad im nördlichen Rheinland-Pfalz und 4 Grad in der südlichen Eifel.