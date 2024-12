Nach einer kalten Nacht mit etwas Schneefall im Norden des Landes gibt es auch am Vormittag noch ein paar Schneeschauer. Ansonsten scheint im Tagesverlauf oft die Sonne und es bleibt weitgehend trocken. Nach dem eher milden Donnerstag wird es mit 1 bis 6 Grad wieder kühl, so die Prognose von Karsten Schwanke in der Wetterschau vom Donnerstagabend. Am Samstag kommt neuer Regen und danach bleibt es durchwachsen.