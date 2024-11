per Mail teilen

Auch am Donnerstag bleibe es in Rheinland-Pfalz zunächst trüb, sagt SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke. Doch ab dem Mittag komme im Norden immer häufiger die Sonne heraus. Die Temperaturen erreichten 6 bis 11 Grad. Der Freitag zeige sich dann wieder wolkiog, am Wochenende gebe es aber gute Aussichten für Sonne.