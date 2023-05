In der Nacht zum Freitag fällt öfter Regen in Rheinland-Pfalz. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 11 Grad in Rheinhessen und 5 Grad in der Eifel. Auch der Freitag startet trüb und nass. Später wird es allerdings freundlicher und örtlich zeigt sich auch die Sonne. Die Temperaturen erreichen 14 bis 19 Grad.