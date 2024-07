per Mail teilen

Am Freitag ziehen erneut Schauer und Gewitter über Rheinland-Pfalz. Am Vormittag gibt es erste Regenfälle in Eifel und Westerwald, später zeigt sich dort die Sonne, während die Schauer- und Gewitterwolken nach Osten abziehen. Bei Temperaturen zwischen 20 und 28 Grad bleibt es schwül.