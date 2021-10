Wetterdienst warnt vor Sturm in der Pfalz

Kaiserslautern:

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen in Teilen der Pfalz. Insbesondere auf den Höhenlagen des Pfälzerwaldes wird es in den nächsten Stunden stürmisch.

Die amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes betrifft die gesamte Westpfalz rund um Kaiserslautern, Pirmasens und Kusel. Bis morgen gegen 2 Uhr sei mit Wind- und Sturmböen zu rechnen. Die Experten gehen von Windgeschwindigkeiten im flachen Land von bis zu 60 Kilometer pro Stunde aus. In höheren Lagen und den Spitzen des Pfälzerwalds wie dem Donnersberg sind Sturmböen bis Windstärke acht, also etwa 70 km/h, möglich. Der Deutsche Wetterdienst geht davon aus, dass der Sturm nach Mitternacht am stärksten wird. Danach lasse der Wind zumindest etwas nach. Die Forstämter in der Region warnen aufgrund des Sturms vor herabfallenden Ästen und umstürzenden Bäumen. Von einem Spaziergang im Wald raten die Verantwortlichen vorerst ab.