Wetterdienst-Experten sagen vor U-Ausschuss zur Ahrtal-Flut aus

Auch ein halbes Jahr nach der Flutkatastrophe im Ahrtal ist immer noch nicht genau klar, wie und wann genau vor dem Hochwasser gewarnt wurde. Heute werden vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz Fachleute des Deutschen Wetterdienstes gehört.

Der Präsident und fünf andere Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden am Vormittag vor dem Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags zur Flutkatastrophe sprechen. Insgesamt sollen zwei Sachverständige und neun Zeugen zu Wort kommen. Rund zehn Stunden sind für die Expertenanhörung vorgesehen.

Darunter ist ein Abteilungsleiter des Landesamts für Umwelt, das die Hochwasserwarnungen für Rheinland-Pfalz veröffentlicht. Der Deutsche Wetterdienst ist für die Regenwarnungen zuständig. Am Vortag der Katastrophe, dem 13. Juli, hatte der Wetterdienst vormittags die höchste Warnstufe ausgegeben und vor extremem Dauerregen gewarnt. Am Morgen des 14. Juli wurde die Warnung noch einmal verschärft. Der Kreis Ahrweiler hat den Katastrophenalarm erst am späten Abend ausgelöst, als Dörfer an der Ahr schon von der Sturzflut schwer getroffen waren.

U-Ausschuss: Auch Experte aus Großbritannien reist an

Erwartet werden vor dem U-Ausschuss auch Christel Prudhomme vom Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage in Großbritannien und Boris Lehmann, Professor für Wasserbau und Hydraulik an der Technischen Universität Darmstadt. Zudem ist der Leiter Wasserwirtschaft im Klimaschutzministerium, Andreas Christ, geladen.

Experten sahen Hochwasser an der Ahr samt Sturzflut kommen

Das extreme Hochwasser an der Ahr war nach Einschätzung von mehreren Experten kurz vorher absehbar. Die Gefahr einer Extremwetterlage in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen - speziell in der Eifel - hat sich nach Einschätzung des Wetterexperten Jörg Kachelmann schon drei Tage vor der Flutkatastrophe Mitte Juli abgezeichnet. Das sagte er vor zwei Wochen vor dem Untersuchungsausschuss.

Nach Auffassung des Diplom-Meteorologen Bernhard Mühr war es am 14. Juli 2021 spätestens um 16 Uhr unzweifelhaft klar, dass es an der Ahr ein Hochwasser von einem Ausmaß geben würde, wie es seltener als alle 100 Jahre vorkommt. Wasserwissenschaftler Jörg Dietrich aus Hannover hatte in der letzten Sitzung des Ausschusses gesagt, bereits am Mittag des 13. Juli sei eine 74-prozentige Wahrscheinlichkeit einer Sturzflut in einzelnen kleinen Flussgebieten des Mittelrheins und der Mosel erkennbar gewesen.

In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 war es im nördlichen Rheinland-Pfalz zu einer Flutkatastrophe gekommen. Dabei starben im Ahrtal 134 Menschen. Hunderte wurden verletzt und weite Teile des Tals verwüstet.

Enquete-Kommission für einheitliche Warnsignale

Neben dem Untersuchungsausschuss der Opposition beschäftigt sich auch die Enquete-Kommission des Landtags mit der Flutkatastrophe im Ahrtal. Dabei hatten jüngst Fachleute einheitliche Warnsignale zur Warnung der Bevölkerung bei Katastrophenfällen gefordert. Zudem sei es wichtig, dass schon in Schulen das Verhalten in Katastrophenfällen geübt werde.