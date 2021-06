Nach einem für viele sonnigen Wochenende erwartet Rheinland-Pfalz einen Wochenbeginn mit Regen und kräftigen Gewittern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt ab Montag davor.

Zunächst soll es den Meteorologinnen und Meteorologen zufolge heiter bis wolkig und niederschlagsfrei sein. Im Tagesverlauf können am Montag dann von Südwesten her Schauer oder Gewitter mit erhöhter Unwettergefahr aufziehen. Der DWD warnte am Sonntag vor heftigem Starkregen. Die Temperaturen steigen am Montag auf Werte zwischen 25 und 33 Grad an. Nachts kühlt es auf 12 bis 16 Grad ab.

Gewitter mit Unwettergefahr am Dienstag

In der Nacht zum Dienstag erwarten die Meteorologen wechselnde Bewölkung und weitere Schauer oder Gewitter, teils mit heftigem Starkregen. Anfangs bestehe weiter Unwettergefahr. Die Temperaturen sinken auf 16 bis 12 Grad. Am Dienstag sei es zunächst wechselnd bis stark bewölkt. Dazu erwartet der DWD erneut teils kräftige Schauer und Gewitter mit Unwettergefahr. Die Höchsttemperaturen klettern auf 20 bis 26 Grad. Bei Gewittern sind Sturmböen möglich.

Erst in der vergangenen Woche hatte es in Rheinland-Pfalz starke Unwetter gegeben. In der Südpfalz und im Kreis Bad Dürkheim gab es nach starkem Regen Überschwemmungen. Erst wenige Tage vorher hatte es ebenfalls heftige Regenfälle und Gewitter im Land gegeben.