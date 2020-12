per Mail teilen

Viel zu trocken, viel zu warm - so sieht die Bilanz für das Wetter von 2020 aus. Nach den vorläufigen Ergebnissen des Deutschen Wetterdienstes ist es in Deutschland das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Und in Rheinland-Pfalz war es sogar das wärmste.