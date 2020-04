Mit dem sonnigen und frühsommerlichen Wetter ist es bald vorbei in Rheinland-Pfalz. Ab Dienstag werden schauerartiger Regen und einzelne Gewitter erwartet.

Das Schönwetterhoch "Odilo" verzieht sich langsam Richtung Ost- sowie Südosteuropa und macht Platz für Tiefdruckgebiete, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte. Neben Schauern und Gewittern kann es laut DWD in Rheinland-Pfalz zudem böig auffrischenden Wind geben. Am Dienstag sollen die Temperaturen noch bei 17 bis 23 Grad liegen, doch die Nacht zum Mittwoch wird mit einer Abkühlung auf fünf bis zehn Grad recht frisch.

Dauer 1:35 min Plöger: "Die Wetterlage stellt sich um" Nach Wochen fast ungestörten Sonnenscheins können die Rheinland-Pfälzer ab Dienstag mit Regen rechnen. Allerdings reiche der nicht aus, um das Niederschlagsdefizit des Aprils auszugleichen, so Meteorologe Sven Plöger.

Noch einmal Sommerfeeling vor dem Umschwung

Am Montag stellt sich aber noch einmal Sommerfeeling ein. Es gibt viel Sonne und die Temperaturen werden nach der DWD-Prognose bei 20 bis 26 Grad liegen. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind. In der Nacht zum Dienstag setzt dann schauerartiger Regen ein und die Temperaturen fallen auf zwölf bis sieben Grad, in der Eifel sogar auf bis zu vier Grad.

Am Montag wird es nochmal sommerlich warm dpa Bildfunk picture alliance/Uwe Anspach/dpa

Die Meteorologen gehen davon aus, dass die unbeständige Wetterlage nach aktuellen Berechnungen die ganze Woche über andauern könnte. Der Regen, der zumindest regional erwartet wird, reicht nach Auskunft der Wetterexperten aber nicht aus, um die Trockenheit der vergangenen Wochen auszugleichen.