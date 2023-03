per Mail teilen

Die Temperaturen können sich am Dienstag für einen Frühlingstag durchaus sehen lassen. Das Thermometer klettert auf bis zu 15 Grad. Doch es wird auch regnerisch, erst am Nachmittag ziehen die Schauer in Richtung Osten ab. Der Rest der Woche bleibt nass und warm mit Temperaturen bis 18 Grad.