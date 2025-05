per Mail teilen

Der Himmel über RLP zeigt sich am Montag nochmal von seiner schönsten blauen Seite. Kaum Wolken und bis zu 25 Grad kündigt SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert in ihrer Vorhersage an. Ab Mittwoch wird es dann etwas kühler und vereinzelt fällt Regen.