Das Wochenende verspricht frühlingshafte Temperaturen. Bis 17 Grad warm kann es in Teilen von Rheinland-Pfalz werden. Die Sonne zeigt sich aber nur selten.

Vor einigen Tagen gab es noch Schneefall in Rheinland-Pfalz, jetzt steht das erste Frühlings-Wochenende an. Die SWR-Wetter-Experten rechnen am Freitag und den folgenden Tagen mit Temperaturen von bis zu 17 Grad. Begleitet wird das allerdings durch zum Teil dichte Wolken und stellenweise Regen.

Das Wochenend-Wetter hat Claudia Kleinert am Donnerstagabend zusammengefasst:

Am Samstag ziehen von Westen her zwischenzeitlich mehr Wolken auf, die Sonne zeigt sich nur selten. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit vereinzelten Regenschauern im Westen des Landes.

Am Sonntag bleibt es zunächst bewölkt und teilweise regnerisch, später lockert es aber weiter auf, dann zeigt sich auch vereinzelt die Sonne. Nach dem Wochenende wird es wieder kühler.

Keine Sonnencreme nötig

Zwar kann es auch sonnig werden am Wochenende. Doch für Sonnencreme ist es noch zu früh, heißt es vom Deutschen Wetterdienst mit Blick auf das Wetter im Südwesten Deutschlands. "Es ist zwar warm, aber es sind auch zu viele Wolken unterwegs, die der Sonne ihre Kraft nehmen werden", sagte DWD-Meteorologe Thomas Schuster.