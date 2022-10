"Goldenes" Oktoberwochenende und nahezu sommerlich warm

Zum Ausklang des Monats gibt es am Wochenende noch einmal "Goldener Oktober" pur. Seit Tagen ist es schon heiter und warm. Mit dem Ferienende in Rheinland-Pfalz lockt das Wetter noch einmal alle ins Freie.

Alle, die Ausflüge, einen Stadtbummel oder Gartenarbeit planen, können sich auf ungewöhnlich hohe Temperaturen freuen. In einem breiten Strom fließt derzeit sehr warme Luft subtropischen Ursprungs nach Mitteleuropa. Selbst die Nächte sind gebietsweise sehr mild.

So war die Nacht zum Freitag die wärmste, die jemals Ende Oktober in Deutschland gemessen wurde. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wurde der Rekordwert mit 18,5 Grad im nordrhein-westfälischen Werl erreicht. "Das sind nur 1,5 Grad unter einer Tropennacht", sagte Andreas Friedrich vom DWD.

Bereits heute klettern die Werte in Rheinland-Pfalz auf bis zu 26 Grad. Es ist am Nachmittag meist heiter, teils bewölkt und trocken. Für Samstag erwartet der Deutsche Wetterdienst neben dichteren Wolkenfeldern auch längere sonnige Abschnitte bei Höchstwerten von bis zu 24 Grad. Überwiegend weht ein schwacher, im Bergland mäßiger und teils böiger Wind aus südlicher Richtung.

Viel Sonnenschein am Sonntag

Der Sonntag setzt dann noch einen drauf. Sobald sich der örtliche Nebel verflüchtigt hat, strahlt überall die Sonne bei Temperaturen bis 23 Grad.

Ein Höchstwert von 25 Grad ist meteorologisch gesehen ein Sommertag. Den spätesten Sommertag im Jahr gab es im Zeitraum seit 1961 am 6. November 1997 im bayerischen Rosenheim. Den Dekadenrekord für Rheinland-Pfalz, also den Rekord für das letzte Drittel des Oktobers, hält Bad Kreuznach mit 25,4 Grad, gemessen am 22. Oktober 2013.

Zu warm ist es laut Meteorologen jedenfalls derzeit. Doch ist diese Wetterlage rekordverdächtig und wann war es vielleicht schon mal wärmer im Oktober? Der absolute bundesweite Oktoberrekord wird wohl nicht erreicht werden. Der wurde am 7. Oktober 2009 mit 30,9 Grad in Müllheim (Baden-Württemberg) gemessen. An einzelnen Wetterstationen sind aber laut DWD Rekorde möglich.

Wie wird es zu Wochenanfang?

Auch am Montag wird es der DWD-Prognose zufolge teils heiter und meist niederschlagsfrei sein. Mit 21 Grad ist es dann zwar nicht mehr ganz so warm, aber für die Jahreszeit ist die Temperatur immer noch ungewöhnlich hoch. In der Nacht zum Dienstag zieht von Westen dichte Bewölkung auf. Daraus fällt verbreitet Regen, teils auch mit stärkeren Schauern. Der Feiertag Allerheiligen am Dienstag verspricht also nicht so schön zu sein, sondern eher, wie man es vom Novemberauftakt erwartet.