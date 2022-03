Winter in RLP erneut zu warm

Der diesjährige Winter war der elfte in Folge, der wärmer war als der langjährige Durchschnitt - auch in Rheinland-Pfalz. Das meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner Bilanz für die Wintermonate 2021/2022. Demnach lag die Durchschnittstemperatur bei 3,6 Grad, und das sei deutlich zu warm für einen Winter, so der DWD. Mit fast 165 Stunden übertraf der Sonnenschein in Rheinland-Pfalz zudem sein Soll von 152 Stunden und lag damit genau im bundesdeutschen Durchschnitt. Die Niederschlagsmenge war mit annähernd 195 Litern pro Quadratmeter in diesem Winter leicht unter dem Referenzwert von 206 Litern pro Quadratmeter. Im Februar habe sich dann schon langsam der Frühling mit fast 90 Sonnenstunden bemerkbar gemacht, so der Wetterdienst. Die Durchschnittstemperatur lag im Februar bei 4,7 Grad und damit deutlich über dem Sollwert von 1,2 Grad.