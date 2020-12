Der Dezember begann wie es sich für den ersten Wintermonat gehört mit Schnee und Glätte in Rheinland-Pfalz. Doch wie stehen die Chancen für weiße Weihnachten? Können die Wetterexperten da schon eine Prognose geben?

Er verstehe die Hoffnung auf weiße Weihnachten sehr und die Fragen danach, sagt ARD-Wetterexperte Sven Plöger. Aber: "Um es kurz zu sagen, da weiß man nix drüber." Grundsätzlich seien in Rheinland-Pfalz acht von zehn Weihnachten grün.

In Rheinland-Pfalz sei die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten also ohnehin nicht so hoch, ähnlich wie in Nordrhein-Westfalen. Das gelte selbst für hohe Erhebungen wie den Erbeskopf. Und künftig würden wahrscheinlich neun von zehn Weihnachten in Rheinland-Pfalz grün sein. Plöger weist auf die massiven Klimaveränderungen hin, die ihm große Sorge bereiteten. Denn es werde sprunghaft wärmer auf dem Planeten. Die Chance auf Schnee an Weihnachten nehme also immer mehr ab.

Der Meteorologe erwähnt aktuelle Daten des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus. Danach war der November global der wärmste seit Beginn dieser Wetterdatenaufzeichnungen 1979. Der vergangene Monat war demnach im Schnitt um 0,1 Grad wärmer, als die bisherigen Rekordmarken von 2016 und 2019. Plögers Fazit in punkto Weiße Weihnacht: Die Erwartungen "donnerten" meist an der Wirklichkeit vorbei.

Gibt es Hoffnung auf eine weiße Weihnacht? Pünktlich zum Dezember- und Winterstart gab es schon einmal Schnee in Rheinland-Pfalz. dpa Bildfunk Frank Rumpenhorst

DWD: Seriöse Vorhersage frühestens zehn Tage vorher möglich

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Frankfurt reagiert vorsichtig. Da lasse sich noch gar nichts sagen, meint Andreas Friedrich. Wissenschaftlich-seriös könne man das erst eine Woche oder frühestens zehn Tage vor Heiligabend tun. Die Prognosen seien noch völlig offen.

Statistisch gesehen könne man alle zehn Jahre eine flächendeckende weiße Weihnacht in Deutschland erwarten. Von daher stünden die Chancen eigentlich nicht schlecht, so der DWD-Meteorologe. Denn das sei zuletzt an Weihnachten 2010 der Fall gewesen. Doch auch mit der Statistik sei es so eine Sache, es könne auch erst wieder nach 20 Jahren eintreffen.

Von weißer Weihnacht sprechen die Meteorologen, wenn an einer Messstation an allen drei Weihnachtstagen mindestens ein Zentimeter Schnee liegt. Es gebe auch Wetterlagen, sagt Friedrich, da könne man ganz kurz vor Weihnachten noch nichts Verlässliches sagen.

Bekanntes Phänomen "Weihnachtstauwetter"

Ist man schon etwas älter und blickt auf die vergangenen Jahrzehnte zurück, so sagt die Erinnerung, dass es gerade um die Weihnachtstage eher milder wird. Dieses Phänomen sei den Meteorologen bekannt, bestätigt Friedrich im Gespräch mit dem SWR. Die Erscheinung werde "Weihnachtstauwetter" genannt. An den Feiertagen komme häufig von Westen eine Regenfront. Früher habe dann aber auch im Dezember schon über längere Zeit Schnee gelegen, der dann getaut sei. Das habe man inzwischen nicht mehr. Wissenschaftlich begründen lasse sich das "Weihnachtstauwetter" aber nicht, so Friedrich.

Ein geflecktes Bild bietet hier der Erbeskopf im Hunsrück - mit Kunstschnee (Archivbild) SWR Marc Steffgen

Winter werden in allen Höhenlagen immer wärmer

Die Winter werden Angaben des Deutschen Wetterdienstes zufolge in Deutschland, Österreich und der Schweiz langfristig in allen Höhenlagen wärmer. In Zukunft setze sich dieser Trend mit großer Wahrscheinlichkeit fort, wie Untersuchungen aus allen drei Ländern zeigten. In tiefen Lagen wird durch die Klimaerwärmung der Schnee deutlich weniger. In höheren Lagen (oberhalb von etwa 1.500 bis 2.000 Meter) sei dagegen auch in den nächsten Jahrzehnten ausreichend Naturschnee für den Wintersport zu erwarten.



Das klarste Signal des Klimawandels ist laut DWD die in allen Jahreszeiten steigende Lufttemperatur. Die Winter bringen durch die Erwärmung immer weniger Schnee in tiefen Lagen, da es hier öfter regnet als schneit und bereits gefallener Schnee schneller wieder schmilzt.

In Deutschland wurden 1974/75, 2006/07 und 2019/20 die bisher wärmsten Winter seit 1881 registriert. Sechs der zehn wärmsten Winter wurden in Deutschland im 21. Jahrhundert registriert.

"Sehr viel Schnee" kurz vor Heiligabend - sagt der Hundertjährige Kalender

Nur der Hundertjährige Kalender macht Hoffnung auf "White Christmas". Das einst von dem Kloster-Abt Mauritius Knauer im 17. Jahrhundert entwickelte Calendarium vereint Astrologie mit Wetterbeobachtung und steht in der Tradition der Bauernkalender. Bisher lag der Kalender im Dezember 2020 nicht daneben. Für den ersten Tag des Monats kündigte er recht kaltes Wetter an. In Rheinland-Pfalz gab es tatsächlich Schnee und Glätte. Um den Nikolaustag solle es regnerisch werden, hieß es. Was auch zu traf. Und für den 21. Dezember lautet die Vorhersage: "Sehr viel Schnee ist an diesem Tag zu erwarten." Und weiter: "Der Monat endet mit ziemlich kaltem Wetter." Für Weihnachtsromantiker hört sich das doch ganz gut an.