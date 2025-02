per Mail teilen

Am Freitag gibt es bei etwa gleichbleibenden Temperaturen stellenweise Regen, der im Bergland teils mit Schnee vermischt sein kann. Die Temperaturen steigen laut Vorhersage auf bis zu 8 Grad. Am Samstag soll es nur noch vereinzelt regnen und vermehrt auflockern. Es soll von Tag zu Tag wärmer werden. Am Montag sollen es dann schon sonnige 9 bis 12 Grad werden.