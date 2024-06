Sommer, Sonne und steigende Temperaturen - das erwartet uns in Rheinland-Pfalz in den nächsten Tagen. Und vor allem: Es soll trocken bleiben. Kurz: Der Sommer kommt nach RLP! Bereits am Sonntag sind Temperaturen bis 25 Grad drin und am Montag sogar bis 28 Grad. Das Sommerwetter wird uns voraussichtlich auch am Dienstag erhalten bleiben, bevor am Mittwoch mit möglichen 31 Grad die Gewittergefahr wieder zunimmt.