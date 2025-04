per Mail teilen

Am Montag erwarten uns am Morgen Temperaturen von 5 bis 8 Grad. Es ist laut Vorhersage meist bewölkt, vor allem vom Hunsrück bis zum Westerwald. Am Nachmittag soll sich öfter mal die Sonne zeigen bei Höchsttemperaturen von 17 bis 23 Grad. Die nächsten Tage sollen wechselhaft werden, immer mal wieder Schauer seien möglich und auch Gewitter.