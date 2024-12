per Mail teilen

Bis zum Jahreswechsel bleibt es in Rheinland-Pfalz bedeckt und trüb. Insbesondere die Nächte werden kalt. Das neue Jahr beginnt dann milder.

Zum Ausklang des Jahres wird Rheinland-Pfalz in kaltes Grau in Grau gehüllt sein. In der Nacht zum Montag bleibt es bedeckt oder neblig-trüb, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Lokal könne es zu gefrierendem Regen oder Schneegriesel kommen. Bei Tiefstwerten zwischen null und minus vier Grad ist mit Glätte zu rechnen.

Autos fahren am Sonntag auf einer Landesstraße bei Spangdahlem durch die neblige und frostige Landschaft. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Harald Tittel

Das bedeckte und neblig-trübe Wetter zieht sich auch über den Tagesverlauf am Montag hin. Vereinzelt könne es zu Sprühregen kommen, verbreitet soll es aber niederschlagsfrei bleiben. Die Höchstwerte liegen bei minus eins bis plus drei Grad.

In der Nacht zum Dienstag wird überwiegend kein Niederschlag erwartet. Bei Temperaturen zwischen minus vier und plus zwei Grad bleibt es nach wie vor neblig-trüb.

Verbreitet trocken an Silvester, aber trüb

An Silvester wird es mit Temperaturen zwischen einem und sechs Grad etwas milder. Es bleibt jedoch bedeckt und trüb. Vereinzelt ist mit etwas Sprühregen zu rechnen, verbreitet bleibt es trocken. Die Neujahrsnacht verläuft weitgehend niederschlagsfrei, nur in den Frühstunden ist vereinzelt Regen möglich. Bei Tiefstwerten zwischen minus zwei und plus drei Grad kann es noch vereinzelt zu Glätte kommen.

Am Neujahrstag milder und Regenschauer

Das neue Jahr beginnt am Mittwoch dann stark bewölkt bis bedeckt und mit einzelnen Regenschauern. Mit Höchstwerten zwischen fünf und zehn Grad wird es jedoch noch etwas milder.