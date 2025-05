per Mail teilen

Das Wetter am Samstagvormittag täuscht einen strahlend schönen Sommertag an. Am Nachmittag ziehen schwere Gewitter nach Rheinland-Pfalz hinein. Die treffen nicht jeden und jede im Land, aber dort, wo sie auftreten, haben sie Starkregen, möglicherweise auch Hagel und Sturmböen im Schlepptau.