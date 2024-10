per Mail teilen

Der Montag startet meist stark bewölkt, es kann ab und zu ein paar Regentropfen geben. Am Nachmittag gibt es dann öfter auch mal eine Wolkenlücke. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 18 Grad. Mit einem Mix aus Sonne und Wolken geht es auch in den nächsten Tagen weiter, wobei das Grau dominieren werde, so SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke.