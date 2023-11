Es bleibt vorerst nass. Am Samstag wird es bewölkt, regnerisch und vor allem am morgen kann es Nebel geben. Die Temperaturen liegen laut Vorhersage bei 5 bis 8 Grad. Auch am Sonntag ist Schauerwetter vorhergesagt - allerdings mit kurzen, sonnigen Abschnitten. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 15 Grad. Die Aussichten: Am Montag wird es wieder trüber und ab Dienstag auch wieder kühler.