Nach einem schon angenehm milden Mittwoch wird es in Rheinland-Pfalz am Donnerstag noch etwas wärmer. Bis zu 21 Grad kündigte SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke in seiner Vorhersage am Mitwochabend an. Allerdings kann es demnach auch immer wieder mal regnen, vor allem am Freitag. Die Höchstwerte in Richtung Wochenende liegen bei rund 18 Grad.