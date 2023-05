Temperaturen bis 28 Grad und jede Menge Sonne: Das Wetter spielt am Samstag und Sonntag weitestgehend mit und lädt zu Ausflügen in RLP ein. Doch zum Abschluss des langen Wochenendes warten auch Regenwolken und Stau auf den Straßen.

Langes Wochenende in Rheinland-Pfalz: Mit Christi Himmelfahrt und dem Freitag als Brückentag gibt es bei gutem Wetter vier freie Tage, an denen einiges unternommen werden kann. Die Übersicht:

Verkehr in RLP am langen Wochenende von Christi Himmelfahrt

Wie immer an langen Wochenenden, rechnet der Automobilclub Deutschland (ADAC) mit viel Verkehr auf den Straßen in Rheinland-Pfalz. Besonders auf der A61 zwischen Koblenz und Ludwigshafen sollten Autofahrende mehr Zeit einplanen. Besonders voll könnte es am Sonntag werden, da in allen Bundesländern das lange Wochenende endet. Aktuelle Verkehrsmeldungen finden Sie in Echtzeit hier:

Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz

Vor dem langen Wochenende riet der ADAC zum Tanken in Rheinland-Pfalz, denn eine Auswertung des Clubs vom 16.5.2023 zeigte: In Rheinland-Pfalz ist das Tanken aktuell deutschlandweit am günstigsten. Demnach kostete der Liter Super E10 in Rheinland-Pfalz zum Stichtag im Schnitt 1,790 Euro. Im teuersten Bundesland Hamburg kostete ein Liter Super E10 1,843 Euro. Auch beim Diesel hatte Rheinland-Pfalz die Nase vorn: Der Preis für einen Liter lag laut ADAC hier bei 1,558 Euro.

Wo Sie in Rheinland-Pfalz heute besonders günstig tanken können, erfahren Sie in unserer tagesaktuellen Suche:

Wetter in RLP am langen Wochenende

Am Feiertag Christi Himmelfahrt und am Brückentag hat das Wetter in Rheinland-Pfalz schon mitgespielt. Heiter und trocken präsentierte sich der Himmel über dem Land.

Am Samstag und Sonntag drehen die Temperaturen dann richtig auf. Bis zu 29 Grad sind vorausgesagt, doch können einzelne Schauer ab Sonntag die guten Aussichten trüben, erklärt Wetterexpertin Claudia Kleinert im Video:



Die Schauer halten sich - teils mit Starkregen - auch noch am Montag über Rheinland-Pfalz. Am Dienstag wird es wieder trockener. Die Temperaturen gehen dann vermutlich auf rund 22 Grad zurück.

Das gute Wetter zieht viele Menschen in die Natur. Rheinland-Pfalz hat in den Wäldern, an den Flüssen und in den Weinbergen viel zu bieten. Ob der Nationalpark im Hunsrück, Hiwweltouren in Rheinhessen, Paddeltouren auf dem Glan oder der Lahn, Radtouren an Rhein und Mosel, Unesco-Welt- und Kulturerbestätten - die Aufzählung ließe sich beliebig verlängern.

Tierparks sind mit Kindern immer eine gute Wahl. Knapp 40 Zoos und Tierparks gibt es im Land, sie sind zum Beispiel hier mit ihrem Angebot gelistet. Wer Steine lieber mag als Tiere: Die zahlreichen Burgen und Schlösser in der Pfalz sind derzeit zugänglich. Wer mit den Kindern in die Natur möchte, findet hier für die Pfalz und hier für die Region rund um die Mosel vielleicht einige Inspirationen. Und auch die ersten Freibäder haben natürlich schon auf.