Nach der Kaltfront in der Nacht steigen die Temperaturen am Mittwoch bis auf 15 Grad, sagt Wetterexpertin Claudia Kleinert. Der Mittwoch beginnt erst einmal mit kühlen 7 Grad und Wolken. Der Regen zieht in der Südpfalz ab und im Tagesverlauf kommen immer mehr sonnige Abschnitte. Der Donnerstag wird sogar bis 19 Grad warm. Auch der Freitag ist erst sonnig, später zieht dann erster Regen auf.