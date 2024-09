Das nasse Wetter bleibt in Rheinland-Pfalz, sagt SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert. Die Schauer können am Freitag zum Teil kräftiger ausfallen. Dazu wird es windig, in Hochlagen sogar stürmisch. Außerdem können einzelne Gewitter dabei sein. Die Werte steigen auf maximal 18 Grad. Der Samstag wird mit maximal 15 Grad auch kühler. Am Sonntag gibt es längere sonnige Abschnitte, wenn sich der Nebel aufgelöst hat. Am Montag wird es mit 17 Grad immerhin zwei Grad wärmer – es bleibt aber nass.