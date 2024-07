Sonnig und heiß war der Donnerstag. "Und es geht sonnig und heiß weiter die nächsten Tage", verrät Wetterexpertin Claudia Kleinert. Nachts ist es meist sternenklar bei 19 bis 12 Grad in höheren Lagen.

Der Freitag startet mit viel Sonne, und bleibt auch nachmittags sonnig und trocken. Das Thermometer klettert von 28 bis maximal 33 Grad. Sonnig geht's auch am Samstag weiter. Die Hitze steigert sich auf maximal 35 Grad. Nur in Eifel, Hunsrück und Westerwald kann es einige Gewitter geben. Am Sonntag folgt ein bisschen Abkühlung mit Regen. Am Montag werden dann nur noch 26 Grad erreicht.