Ein erstes herbstliches Sturmtief wird über uns hinwegziehen, sagt ARD-Wetterexperte Karsten Schwanke. Am Dienstagvormittag gibt es vor allem in der Osthälfte von Rheinland-Pfalz noch viel Regen. Die Temperaturen steigen auf 15 bis 18 Grad. Der Wind weht meist aus südwestlichen Richtungen. In den folgenden Tagen geht es wechselhaft weiter.