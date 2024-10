Am Donnerstag bleibt es mild. Am Tag wird es laut Vorhersage heiter bis wolkig. Die Höchstwerte erreichen 13 bis 16 Grad. Am Freitag soll es meist noch trocken bleiben, am Samstag steigt dann laut Vorhersage die Schauergefahr, so Wetterexpertin Claudia Kleinert.