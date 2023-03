per Mail teilen

Nach bis zu 19 Grad am Donnerstag wird es zum Wochenende kühler in Rheinland-Pfalz. Am Freitag mit Höchstwerten um 16 Grad. Dazu immer wieder Schauer, Gewitter und teils stürmische Böen. Und auch der Samstag und der Sonntag werden ungemütlich, sagt SWR Wetterexperte Karsten Schwanke. Bei Höchsttemperaturen von 11 Grad kann dann auch eine dickere Jacke nicht schaden.