Es wird am Montag wechselhaft. Es ziehen dichte Wolken vorüber und es gibt einzelne Schauer. Diese breiten sich vom Westerwald nach Süden aus. Am ehesten trocken bleibt es im äußersten Westen. Die Temperaturen klettern noch einmal auf 14 bis 18 Grad, bevor es am Dienstag etwas kühler wird.