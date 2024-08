Nach dem bisher heißesten Tag des Jahres startet der Vormittag in der Pfalz mit Sonnenschein. Im Norden gibt es weitere Schauer und Gewitter. Die kann es am Nachmittag auch im ganzen Land geben, allerdings nicht mehr so kräftig wie am Dienstag. Die Temperaturen gehen etwas zurück, erreichen aber in der Vorderpfalz immer noch 31 Grad.