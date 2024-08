Hitze in Rheinland-Pfalz: Am Dienstag bis zu 37 Grad möglich

Stellen Sie sich auf Hitze ein, sagt ARD-Wetterexperte Sven Plöger am Freitagabend in seiner Wettervorhersage für die kommenden Tage. Die Temperaturen werden nach oben jagen. Am Dienstag sind sogar bis zu 37 Grad in Mainz möglich. Am Samstag steigen die Temperaturen in Rheinland-Pfalz bereits auf 26 bis 31 Grad.