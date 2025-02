Die Temperaturen sinken in den nächsten Tagen in Rheinland-Pfalz, sagt Wetterexperte Karsten Schwanke in seiner Vorhersage am Montagabend. Der Trend gehe eindeutig nach unten, die Höchsttemperaturen würden wieder einstellig. So erreichten die Werte am Dienstagmorgen 4 bis 8 Grad. Morgens sei es erstmal trocken mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Mittags kommt laut Schwanke aus Frankreich neuer Regen auf. Am Nachmittag werde er noch kräftiger - und die Temperaturen erreichten 12 Grad. Die nächsten Tage: durchwachsen.