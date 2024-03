Nach Schauern am Mittwoch erst einmal freundlicher und wärmer

Meist grau und mit etwas Regen geht es am Mittwoch weiter. Außerdem wird es laut Vorhersage mit bis zu 13 Grad etwas wärmer. Besonders milde Temperaturen soll es dann in der zweiten Wochenhälfte geben: Bis 19 Grad am Donnerstag und maximal bis 18 Grad am Freitag. Dazu wird es am Donnerstag trocken und heiter bis wolkig. Allerdings verdichten sich die Wolken danach wieder und bringen zum Wochenende hin örtlich Schauer.