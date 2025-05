Ab Samstagabend wird es nass in Rheinland-Pfalz

Seit einigen Tagen ist es merklich kühler in Rheinland-Pfalz. Nur der große Regen blieb bislang aus. Das dürfte sich am Wochenende ändern. Auch Besucher des RLP-Tages in Neustadt sollten sich auf Nässe einstellen.

Am Samstag ist es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zunächst wechselnd bewölkt und trocken. Am Nachmittag nehmen die Wolken dann zu, erster Regen soll ab dem frühen Abend fallen. In Neustadt an der Weinstraße - dem Veranstaltungsort des Rheinland-Pfalz-Tages - ist die Regenwahrscheinlichkeit zwischen 20 und 23 Uhr am größten. Mit Höchsttemperaturen von 16 bis 19 Grad wird es am Samstag etwas wärmer als zuletzt. Neustadt an der Weinstraße Drei Tage Landesfest Rheinland-Pfalz-Tag - ab heute ist Party in Neustadt Am Freitagnachmittag beginnt in Neustadt an der Weinstraße der Rheinland-Pfalz-Tag. Zum dreitägigen Landesfest werden rund 225.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Am Sonntag im ganzen Land nass Ähnlich warm mit bis zu 21 Grad soll es am Sonntag werden. Allerdings dürfte das Wetter insgesamt alles andere als freundlich sein: Der DWD sagt für den Abschlusstag des Rheinland-Pfalz-Tages nämlich viele Wolken und Regen vorher. Im Laufe des Tages soll der Regen in Schauer übergehen. Auch kurze Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Zu Wochenbeginn wieder trockener Am Montag geht es stark bewölkt weiter. Im Nordwesten fallen noch einzelne Schauer, ansonsten bleibt es meist trocken. Mit Höchstwerten von 18 bis 21 Grad wird es wieder recht warm. In der Nacht fallen die Temperaturen allerdings auf deutlich frischere 10 bis 8 Grad.