Nach den kühlen Tagen mit wärmerer Kleidung können die Menschen in Rheinland-Pfalz wieder T-Shirts auspacken. Der Altweibersommer verwöhnt das Land in den kommenden Tagen mit milden Temperaturen, wie SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke in seiner Vorhersage am Mittwochabend ankündigte. Allerdings werde vereinzelt auch mal ein Schauer oder ein Gewitter durchziehen.