Rheinland-Pfalz kommt unter den Einfluss einer sogenannten "Absinkinversion". Heißt, laut SWR-Wetterexperte Stefan Laps, dass Luft von oben absinkt, sich dabei erwärmt und gleichzeitig auf kalte Luft vom Boden trifft. Dadurch kommt es in den tieferen Lage zu Nebel, im Bergland scheint dagegen die Sonne. Und genau so wird es der Vorhersage zufolge heute in Rheinland-Pfalz werden. Die Höchstwerte liegen am Morgen noch um den Gefrierpunkt. Im Tagesverlauf können es bis zu sechs Grad werden.