Die Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen am Mittwoch und in den kommenden Tagen warme Luft und viel Regen. Im Hunsrück sind bis Freitag ungefähr 100 Liter Regen pro Quadratmeter möglich - das ist so viel, wie normalerweise im ganzen Monat fällt. Teilweise seien Überschwemmungen möglich, sagte SWR-Wetterexperte Stefan Laps in seiner Vorhersage am Dienstag.