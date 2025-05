Bis zu 25 Grad und trocken am Dienstag - danach wechselhafter

per Mail teilen

Am Dienstag wird das Wetter in Rheinland-Pfalz laut Vorhersage sommerlich warm. Die Temperaturen liegen demnach zwischen 20 und 25 Grad. Dazu gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. In den nächsten Tagen soll es dann etwas wechselhafter werden. Einzelne Schauer und Gewitter sind möglich.