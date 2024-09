7:15 Uhr Deutschland und die Welt Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) läutet am Mittag die Haushaltswoche im Bundestag ein. In einer 45-minütigen Rede hat er Gelegenheit, den umstrittenen Haushaltsentwurf zu verteidigen, in dem noch eine Lücke von zwölf Milliarden Euro klafft. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft heute Abend in der Gruppenphase der Nations League auf die Mannschaft der Niederlande. Nach dem 5:0 Erfolg gegen Ungarn sind die Erwartungen an das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann hoch. Der US-Wahlkampf nimmt an Fahrt auf: Kurz vor dem ersten TV-Duell zwischen Ex-Präsident Donald Trump und Vizepräsidentin Kamala Harris heute Nacht liegen beide Kandidaten in den Umfragen nahezu gleichauf. Im 90-minütigen Duell soll es keine Eröffnungsstatements geben, die Schlusserklärungen werden auf zwei Minuten begrenzt.

6:53 Uhr Zeugen gesucht: Schwerer Unfall wegen Ölspur in Anhausen Im Kreis Neuwied sucht die Polizei Zeugen, um den Verursacher oder die Verursacherin einer Ölspur zu finden. Wegen der Ölspur war es gestern Nachmittag auf der K113 zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, verlor eine Autofahrerin in einer Kurve die Kontrolle und stieß mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Die Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurde schwer verletzt. Sendung am Di. , 10.9.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Regionalnachrichten

6:21 Uhr Was ein Sieg von Trump für RLP bedeuten könnte In weniger als zwei Monaten wird in den USA ein neuer Präsident bzw. eine neue Präsidentin gewählt. Ein Tag, an dem die ganze Welt nach Amerika blickt. Auch wir hier in Rheinland-Pfalz. Denn durch die rund 50.000 stationierten US-Soldaten im Land, haben Entscheidungen aus dem Weißen Haus direkten Einfluss auf Rheinland-Pfalz. Sollte Donald Trump die Wahl gegen Kamala Harris gewinnen, könnte es künftig weniger Soldaten in Rheinland-Pfalz geben. Hintergründe dazu lest ihr hier.

6:02 Uhr Das wird heute wichtig Gut zwei Wochen vor dem CDU-Landesparteitag will der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion in Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder, über seinen Vorschlag für das Amt des Generalsekretärs informieren und den- oder diejenige dann in einer Pressekonferenz vorstellen. Wie gut sind die Schulen in Rheinland-Pfalz im Bundesvergleich? Das ifo-Institut hat Menschen in allen Bundesländern zur Schulpolitik befragt und veröffentlicht heute die Ergebnisse, aufgeschlüsselt nach Ländern. Gefragt wurde beispielsweise, ob es vor der Grundschule verpflichtende Sprachtests oder ein verpflichtendes Kindergartenjahr braucht. Mikroplastik in der Umwelt: Dazu richtet das Landesamt für Umwelt heute eine Fachtagung aus. Experten aus ganz Deutschland halten Vorträge über aktuelle und geplante Gesetze, den Stand der Forschung und über Lösungsansätze.

6:01 Uhr So wird das Wetter heute in Rheinland-Pfalz Auch heute eher nichts mehr mit Spätsommer-Idylle: Die eher kühlere Luft bleibt bei uns in Rheinland-Pfalz, auch wenn sich am Vormittag sogar ab und an mal die Sonne zeigt. Am Vormittag bewegen sich die Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad. Bis zum Nachmittag ziehen die Wolken im ganzen Land allerdings wieder zu - und die Höchstwerte erreichen gerade mal 20 Grad.